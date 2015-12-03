Москва, 3 декабря, 2015, 12:50 — ИА Регнум. В прошлом послании было заявлено о запуске национально-технологической инициативы, её горизонт 15−20 лет. Но практическая работа идет уже сейчас, и она показала, что у нас есть сильные команды, способные предложить и реализовать новаторские идеи по таким направлениям, как нейротехнологии, беспилотные технологии, в авиации, транспорте и в других областях. Об этом сегодня, 3 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент выступает с ежегодным Посланием Федеральному собранию

«В России есть все шансы прорваться на глобальные рынки. Причем уже в ближайшее время, в ближайшие годы», — отметил Путин.