Москва, 3 декабря, 2015, 12:45 — ИА Регнум. В прошлом году российский экспорт сельхозпродукции составил почти 20 млрд долларов. Это на четверть больше, чем выручка от продажи вооружения, и около трети доходов от экспорта газа. Об этом заявил Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию. При этом глава государства отметил, что еще 10 лет назад мы практически половину продуктов питания завозили из-за рубежа. Фактически зависели от импорта. Теперь Россия среди экспортеров.

Жюль Дюпре. Молочница

«Выход на внешние рынки, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса. Нужно ломать стереотипы, верить в свои возможности. Если идти вперед, то и результат будет обязательно», — сказал Путин.