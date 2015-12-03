Москва, 3 декабря, 2015, 12:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, предложил снижать до нуля ставку налога на прибыль в регионах для тех предприятий, которые занимаются импортозамещением.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Государство предоставит все необходимое содействие тем, кто готов идти вперед и быть лидером, — отметил глава государства. — Финансовую поддержку по программам импортозамещения уже оказывает Фонд развития промышленности».

Он также заявил о необходимости провести докапитализацию Фонда развития промышленности на 20 млрд рублей.

Президент уточнил, что рост доходов субъектов Федерации не должен повлечь сокращение федеральных субсидий.