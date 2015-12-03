Москва, 3 декабря, 2015, 12:35 — ИА Регнум. Участники выборов в Государственную Думу в 2016 году должны сохранять сплоченность и обеспечить честность и прозрачность избирательного процесса — об этом в своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Хочу процитировать Николая Михайловича Карамзина: «Кто сам себя не уважает, того другие, без сомнения, уважать не будут, — отметил Путин. — Мы можем спорить о путях решения проблем, но должны сохранять сплоченность и помнить, что главное для нас — Россия».

По словам Путина, необходимо добиться того, чтобы избирательная кампания и итоги выборов вызывали бы доверие у граждан. Он выразил надежду на то, что существенное место в предвыборных программах кандидатов будет уделено вопросам борьбы с коррупцией. «Коррупция — это препятствие на пути развития России», — подчеркнул он. Президент напомнил, что в настоящее время чиновники и другие должностные лица в обязательном порядке подают декларации о доходах, но теперь подлежит раскрытию и информация о заключенных контрактах и подрядах на их родственников и близких. «Конфликты интересов должны незамедлительно попадать в поле зрения правоохранительных органов и гражданского общества», — подчеркнул он.

При этом, по словам Путина, «закон должен быть гуманным»: он призвал парламентариев поддержать предложение Конституционного суда о декриминализации ряда статей и замене уголовного наказания по ним административным. «Но с принципиальной оговоркой: повторное деяние должно квалифицироваться уже как уголовное», — добавил он.

Путин также озвучил предложение о реформе системы суда присяжных: по его словам, собрать коллегию из 12 человек «непросто, да и стоит это немало». «Можно подумать о сокращении этой коллегии до 5−7 человек, но при этом сохранить полную автономию присяжных заседателей», — резюмировал он.