Москва, 3 декабря, 2015, 12:22 — ИА Регнум. «Россия давно ведет борьбу с террором. Мы знаем, что такое агрессия международного терроризма», — заявил 3 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства напомнил о захвате заложников в Буденновске, Беслане, Москве, заявил про крушение «Невского экспресса», а также теракты в московском метро и аэропорту «Домодедово».

«Эти теракты унесли тысячи жизней», — добавил Путин.

«Это горе навсегда останется с нами», — подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что России потребовалось почти 10 лет, чтобы выдавить террористов из страны, но остатки еще дают о себе знать, работает подполье.

Глава государства также отметил, что невозможно победить терроризм силами одной страны, террористы получают постоянную финансовую подпитку: «Угроза нарастает».

«Ирак, Сирия, Ливия превратились в зону хаоса и анархии», — заявил Путин и уточнил, что «всем известно, кому захотелось сместить режимы», «кто заварил эту кашу» и «умыл руки».

В Сирии немало выходцев из РФ и СНГ, президент настаивает, что радикалы и экстремисты должны быть уничтожены на дальних рубежах.

«В Сирии наши силы сражаются за Россию», — добавил Владимир Путин.

Напомним, что обязанность главы Российской Федерации — ежегодно выступать с посланием Федеральному Собранию. Оглашение проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В послании президент представляет свой взгляд на будущее развитие страны.