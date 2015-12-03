Путин: «Это горе навсегда останется с нами»
Москва, 3 декабря, 2015, 12:22 — ИА Регнум. «Россия давно ведет борьбу с террором. Мы знаем, что такое агрессия международного терроризма», — заявил 3 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, сообщает ИА REGNUM.
Глава государства напомнил о захвате заложников в Буденновске, Беслане, Москве, заявил про крушение «Невского экспресса», а также теракты в московском метро и аэропорту «Домодедово».
«Эти теракты унесли тысячи жизней», — добавил Путин.
«Это горе навсегда останется с нами», — подчеркнул президент.
Он обратил внимание, что России потребовалось почти 10 лет, чтобы выдавить террористов из страны, но остатки еще дают о себе знать, работает подполье.
Глава государства также отметил, что невозможно победить терроризм силами одной страны, террористы получают постоянную финансовую подпитку: «Угроза нарастает».
«Ирак, Сирия, Ливия превратились в зону хаоса и анархии», — заявил Путин и уточнил, что «всем известно, кому захотелось сместить режимы», «кто заварил эту кашу» и «умыл руки».
В Сирии немало выходцев из РФ и СНГ, президент настаивает, что радикалы и экстремисты должны быть уничтожены на дальних рубежах.
«В Сирии наши силы сражаются за Россию», — добавил Владимир Путин.
Напомним, что обязанность главы Российской Федерации — ежегодно выступать с посланием Федеральному Собранию. Оглашение проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В послании президент представляет свой взгляд на будущее развитие страны.