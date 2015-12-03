Москва, 3 декабря, 2015, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своем послании отметил, что мир столкнулся «с разрушительной варварской силой» «новоявленных мракобесов». «Нужно отбросить все споры и расхождения, создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет действовать на основе международного права и под эгидой Организации Объединенных Наций», — призвал президент РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кулак

Путин подчеркнул, что каждое цивилизованное государство обязано внести свой вклад в борьбу с терроризмом, «подтвердить свою солидарность — и не декларациями, а конкретными действиями». А это значит никакого убежища, никаких двойных стандартов, никаких контактов с любыми террористическим организациями, никаких попыток использования их в своих целях, никакого преступного кровавого бизнеса с террористами.