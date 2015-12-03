Москва, 3 декабря, 2015, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не знает, зачем Турция сбила Су-24, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря. «Я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем они это сделали?» — заявил Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию

Иван Шилов ИА REGNUM

«Любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которые мы даже и не видели, можно было решить совершенно другим способом», — заявил президент. «Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам и готовы были пойти так далеко, как их союзники не желали делать», — заверил Путин.

«Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка», — заявил глава государства.