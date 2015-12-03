Москва, 3 декабря, 2015, 12:11 — ИА Регнум. С предложения почтить минутой молчания память российских военнослужащих и всех граждан России, погибших от рук террористов, начал оглашение своего ежегодного Послания Федеральному собранию сегодня, 3 декабря, президент РФ Владимир Путин. Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве, он обратился со словами благодарности к российским военнослужащим, которые борются с террористами в Сирии.

m.ask.fm Вечный огонь

Президент сообщил, что в зале присутствуют боевые летчики — участники антитеррористической операции и вдовы двух военнослужащих, погибших при выполнении боевого задания. «Низкий поклон вам и родителям героев!» — сказал Путин.