Вашингтон, 3 декабря, 2015, 12:09 — ИА Регнум. Если весь мир театр, то и бахвальство Дональда Трампа можно считать поэзией, по крайней мере, так считает Харт Сили, автор сборника поэм, созданных на основе высказываний кандидата в президенты от Республиканской партии, пишет Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Автору удалось превратить бесчисленные высказывания миллиардера, сделанные им в интервью, социальных сетях, публичных выступлениях, в стихи, которые вошли в книгу под названием «Бард Сделки» (Bard of the Deal). Это 224-страничный сборник уличной поэзии, который появится на полках книжных магазинов 15 декабря.

Трамп — не первый общественный деятель, удостоенный такого внимания. В 2010 г. Сили написал книгу «Разведывательная информация: экзистенциальная поэзия Доналда Рамсфелда» — создал сборник поэзии на высказываниях экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда.