Анкара, 3 декабря, 2015, 11:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу назвал российские обвинения Турции в том, что она наживается на торговле нефтью с боевиками террористической группировки «Исламское государство», «ложью», сфабрикованной «советской машиной пропаганды времен холодной войны», передает Associated Press.

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Такое заявление Давутоглу сделал в ответ на сообщения Минобороны РФ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его семья лично наживаются на торговле нефтью ИГИЛ.

Глава правительства Турции заявил также, что Турция нацелена на усиление энергетического сотрудничества с Азербайджаном, но подчеркнул, что эти действия не связаны с ухудшением отношений с Россией.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что президент Турции и его семья вовлечены в незаконную торговлю нефтью, организованную «Исламским государством» (ИГ — деятельность организации запрещена на территории России). На брифинге были представлены доказательства — фото — и видеосъемки тысяч бензовозов, направляющихся к турецкой границе из Сирии.