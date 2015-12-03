Цхинвал, 3 декабря, 2015, 11:17 — ИА Регнум. Грязевой сель, сошедший накануне вечером на одном из участков магистрального водовода Едис — Цхинвал, стал причиной отключения водоснабжения в югоосетинской столице.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии Цхинвала, авария произошла в районе села Хвце Дзауского района, сель значительно повредил трубу.

«Ремонтные бригады ГУП «Водоканал» сразу же выехали на место аварии, но из-за плохой дороги не смогли сразу добраться до места прорыва трубы. Почти полночи им пришлось прокладывать дорогу для техники», — сказали в пресс-службе.

Ремонтные работы на месте аварии продолжаются до сих пор. Водоснабжение столицы, заверили в столичной администрации, будет восстановлено к сегодняшнему вечеру.