Киев, 3 декабря, 2015, 11:16 — ИА Регнум. Выходя на Майдан в 2013 году, украинцы хотели попасть в Европу, а не высоких зарплат и пенсий, считает президент страны Петр Порошенко. Такой вывод можно сделать из заявления главы украинского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

А. Горбаруков ИА REGNUM Несуны

«Когда стало известно, что соглашения об ассоциации с ЕС не будет, на следующий день миллионы людей вышли на улицы. Они требовали не повышения зарплат или пенсий, не уменьшения налогов или получения каких-то социальных льгот. Люди требовали Европу», — считает Порошенко.

При этом он подчеркнул, что волю народа выполнил — он подписал соглашение об ассоциации после своего избрания на пост президента. И в дальнейшем, как заверил глава Украины, никаких отсрочек в евроинтеграции не будет, в частности, Москва не сможет на это повлиять.

«Мы не дадим себя шантажировать — ни поставками газа, как это делалось 24 года, ни экономическими санкциями, которые вводятся против Украины с 2013 года, абсолютно безосновательно. Причины чисто политические — они хотят решить за украинцев, как нам жить дальше, как нам дальше быть, как нам развиваться. А мы уже научились решать сами», — сказал президент.

Ранее народный депутат, экс-губернатор «украинской» части Донетчины Сергей Тарута заявил, что при сохранении нынешнего подхода к управлению страной до экономического краха Украине осталось примерно 6−8 месяцев.