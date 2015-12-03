Калуга, 3 декабря, 2015, 11:10 — ИА Регнум. Подведены очередные итоги международной премии «Инвестиционный Ангел», которая ежегодно выявляет наиболее привлекательные для инвестиций регионы России, а также самых активных и заслуженных иностранных и российских инвесторов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM, Калужская область удостоена серебряной награды в номинации «Субъект Российской Федерации, обеспечивающий лучшую поддержку малого предпринимательства». Высокую оценку получила региональная практика финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, которая продолжилась и в современных экономических условиях.

Данная премия учреждена Всемирной организацией устойчивого развития (World Organization for Development) и вручается по итогам рейтингов Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), собственной аналитической службы и официальных статистических данных.

Напомним, World Organization for Development (Ассоциация «Всемирная организация устойчивого развития») — международная неправительственная организация, имеющая специальный консультативный статус при ЭКОСОС ООН. Создана в 2009 году согласно принципам и идеям, провозглашенным ООН. В своей структуре имеет Службу аналитических исследований WOD-Research, международное издание World Economic Journal, организационный комитет международной премии «Инвестиционный Ангел».

В 2010 году Калужская область впервые была награждена премией данной Ассоциации. Регион получил сразу четыре «Инвестиционных Ангела» в различных номинациях, в числе которых — самый инвестиционно привлекательный регион России.