Самара, 3 декабря, 2015, 11:06 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович посетил с рабочим визитом Тольятти, где констатировал, что АвтоВАЗ, оказавшись в сложной экономической ситуации, смог укрепить свои позиции на автомобильном рынке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.samregion.ru Аркадий Дворкович на совещании в Тольятти

По его словам, новая модельная линейка автозавода конкурентоспособна на рынке. «В настоящий момент, чтобы не допустить продолжения спада производства, необходимо синхронизировать циклы работы самого завода и производителей автокомпонентов», — подчеркнул Дворкович, отметив, что федеральное правительство продолжает оказывать беспрецедентную поддержку авторпому. В текущем году на эти цели было выделено около 43 млрд рублей, в 2016-м эта сумма может возрасти до 50 млрд рублей.

«Благодаря поддержке нам удалось не допустить масштабного падения производства. Следует отметить, что средства господдержки стали расходоваться гораздо эффективнее, чем это было в предыдущие годы», — заявил зампред правительства РФ. «За последние несколько лет на заводе произошли кардинальные изменения, прогресс виден невооруженным глазом. Растет качество выпускаемой продукции, отношение к труду», — подчеркнул он.

В ходе обсуждения кадровой ситуации на заводе, губернатор Николай Меркушкин заверил, что ситуация на рынке труда в Тольятти останется стабильной.

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На АвтоВАЗе вице-премьеру в сопровождении президента завода Бу Андерссона показали цеха по производству двигателей, кузовов и сборочную линию по производству готовых автомобилей, а также полный модельный ряд компании под брендами Lada, Renault, Nissan и Datsun. Завершилось знакомство с предприятием посещением испытательного трека АвтоВАЗа, где Аркадий Дворкович и вместе с губернатором Меркушкины провели тест-драйв новых моделей автозавода: Lada Vesta и Lada X-Ray.

Напомним, что первым автомобиль Lada Vesta протестировал президент Владимир Путин, прибыв на нем на пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в конце октября текущего года.

«Приятные ощущения от вождения, не вызывает никаких отрицательных эмоций, — прокомментировал вице-премьер, сделав несколько кругов по треку. — Автомобиль дает хорошую скорость, качество очень хорошее. Если качество будет стабильное, а предприятие над этим серьезно работает, то спросом машина будет пользоваться».

«У этой модели более интересное вождение, она повыше, — высказался он по поводу Lada X-Ray. — У молодых людей она будет востребована, я думаю. Управление также очень хорошее, никаких вопросов нет». На испытательном треке Бу Андерссон представил Аркадию Дворковичу представительский вариант Lada Vesta Signature.

Как следует из официальной информации, по результатам совещания под председательством Аркадия Дворковича были сформулированы четкие предложения по мерам поддержки АвтоВАЗа. В ближайшие дни они будут рассмотрены на заседании правительства РФ и в профильных министерствах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря президент Владимир Путин принял губернатора Николая Меркушкина. Особое внимание было уделено ситуации на АвтоВАзе. Глава Самарской области доложил: «В промышленности небольшой рост — пока удерживаем, хотя в автомобилестроении — минус 11% …Спасибо Вам большое за поддержку, реакция хорошая по «Ладе-Весте».

«Ну и машина хорошая, — ответил президент. — Я не сказал: когда тестировали в Европе, то те, кто принимал участие в тестах, не могли определить страну происхождения — называли либо одну из европейских стран, либо Японию».

Меркушкин: «И давали суммы, за сколько бы вы купили [эту машину] (я ролик тоже в прошлый раз попросил, посмотрел), давали от 12 тысяч евро до 28 тысяч евро. На самом деле современная машина. И 15 декабря пойдёт Lada Xray — тоже хорошая машина. Мы будем на эти две машины пересаживать процентов 85 чиновников, весь средний слой и даже чуть выше среднего. В городе Самаре мэр уже ездит, а дальше всё, что будем менять, будем менять за счёт этого. Там сейчас [соблюдаются] и условия по безопасности — европейский стандарт».

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