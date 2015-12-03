Чебоксары, 3 декабря, 2015, 11:03 — ИА Регнум. В Чебоксарах столкнулись пять машин, в том числе три маршрутки. В результате травмы получили шесть человек, погибших нет, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

21.mvd.ru Три маршрутки и две иномарки столкнулись в Чебоксарах

ДТП произошло 2 декабря по Московскому проспекту. По предварительным данным, виновником ДТП стал 25-летний водитель маршрутного «Форда», который из-за несоблюдения дистанции врезался в «Мицубиси-Лансер». По инерции иномарка столкнулась с автобусом «Фиат-Соллерс», который врезался в «Хендай», а «Хендай», в свою очередь, с другой маршруткой «Форд».

В результате аварии травмированы шесть человек. В больницу обратились четверо пассажиров микроавтобуса, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Также травмы получили двое пассажиров «Мицубиси»: 26-летняя женщина и её двухлетний сын — их госпитализации не потребовалось.

Все участники аварии были освидетельствованы, состояние опьянения не установлено. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

По данным ГИБДД Чувашии, за 10 месяцев 2015 года на территории республики зарегистрировано 1339 ДТП (в январе-октябре 2014 года — 1597), в которых 174 человека погибли и 1805 ранены. Чаще всего к травмированию участников дорожного движения приводит столкновение транспортных средств: всего зафиксировано 537 таких ДТП (в январе-октябре 2014 года — 646).