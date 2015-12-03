Цюрих, Швейцария, 3 декабря, 2015, 11:01 — ИА Регнум. В четверг, 3 декабря, Международная федерация футбола (ФИФА) в рамках заседания исполкома проведет срочную антикризисную встречу из-за новой волны арестов членов футбольной организации в Цюрихе (Швейцария), сообщает New York Times.

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По предварительным данным, собрание начнется в 11:00 мск.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 декабря полиция Швейцарии провела серию арестов чиновников ФИФА на проходящем в эти дни в Цюрихе исполкоме организации. Аресты были инициированы министерством юстиции США по делу о коррупции.

В списке задержанных находятся президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Альфредо Хавит и президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуан Анхель Напоут, которые являются вице-президентами ФИФА.

Ожидается, что всего обвинения могут быть предъявлены 12 функционерам.

Напомним, в конце мая в Цюрихе прошла первая волна арестов высокопоставленных чиновников ФИФА, обвиняемых в коррупции. В частности, в отеле Baur Au Lac были взяты под стражу 2 вице-президента исполнительного комитета ФИФА — Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, а также член этого же комитета Джек Уорнер.