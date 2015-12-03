Омск, 3 декабря, 2015, 10:47 — ИА Регнум. Подготовка к 300-летию Омска обрастает скандальными подробностями.

admomsk.ru Торжественный запуск «часов 300-летия»

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, в ходе проведенной проверки выявлены случаи оплаты фактически невыполненных работ на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. Прокуроры Омска, Кировского, Советского и Центрального округов города организовали проведение доследственных проверок.

Как уточнили в ведомстве, в облпрокуратуре прошло совещание правоохранительных органов и органов финансового контроля с участием представителей областных министерств и мэрии. На совещании обсуждали результаты использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия Омска.

По результатам процессуальных проверок по фактам незаконного расходования бюджетных средств при строительстве Красногорского водоподъемного гидроузла, главного учебного корпуса ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» возбуждены два уголовных дела. Также установлены случаи неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на объекты, предусмотренные планом основных мероприятий.

В прокуратуре уточнили, что нарушаются сроки выполнения работ по строительству и реконструкции ряда объектов, включенных в план основных мероприятий, не все заказчики приняли меры к взысканию штрафных санкций с подрядчиков, нарушивших данные сроки: «Указанные нарушения послужили основанием для внесения органами прокуратуры представлений».

Кроме того, о выявленных нарушениях проинформировали отраслевые министерства и мэрию.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омск отпразднует 300-летие в 2016 году.

В сентябре 2014 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение № 1704-р о внесении изменений в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города. В 2014—2016 годах на реализацию мероприятий плана предусматриваются средства из федерального бюджета в сумме 12,66 млрд рублей.