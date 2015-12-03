Главе Марий Эл «приходится краснеть» за экс-мэра Йошкар-Олы
Йошкар-Ола, 3 декабря, 2015, 22:26 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Леонид Маркелов признался, что его «подставили» с теперь уже бывшим мэром Йошкар-Олы Павлом Плотниковым. В интервью телеканалу «Регион 12» глава республики остановился на деятельности «этого паренька», который «ухитрился так развить свою бурную деятельность, что приходится краснеть, отвечать на эти вопросы».
По словам Маркелова, кандидатуру Плотникова на пост сити-менеджера Йошкар-Олы предложил предыдущий глава администрации Олег Войнов. «Он порекомендовал это молодое дарование. Оказывается, это молодое дарование с 2012 года активно занимается коммерческой деятельностью. Если Олег Павлович (Войнов — прим. ИА REGNUM) не знал — грош цена Вашей работе. Вы меня подвели. Человека, который к Вам трепетно относился, и защищал Вас всегда, и поддерживал. У меня к Вам претензий не было. То, что Вы подставили мне этого молодого человека — это была Ваша грандиозная ошибка и просто подстава в отношении меня. Вы должны были знать, что он занимается этим бизнесом», — считает Маркелов.
«Я ведь не имею собственных оперативных работников, которые по всей республике слушают, смотрят и так далее. А сейчас выясняется, что мэр создал несколько лет назад фирму коммерческую — с неким предпринимателем Туруевым, с кем-то еще. Была учредителем теща — старушка, которая представляла его интересы. Но это следствие должно доказать, насколько активно он участвовал в этом бизнесе, — продолжил глава республики. — Он не только бизнесом занимался, там еще были льготы соответствующие — арендная плата гораздо ниже, чем у других. Партнеры Плотникова — соучредители с другими компаниями под бюджетные деньги подходили».
«Если господин Плотников говорит, что он что-то заработал для города, так вот… В городе налоги состоят из сборов различных — на собак, на проезд, на аренду и налога на имущество физических лиц. Это копейки, крохи. Правительство Российской Федерации передало на уровень Республики Марий Эл подоходный налог. Мы его передали в город, львиную долю. Если бы мы его оставили у себя, то город бы сводил концы с концами. Это не Плотников заработал, а предприятия республики. И заплатили налоги».
«Я к нему нормально относился и городу помогал, не потому, что мне Плотников нравился или не нравился, а потому, что мой долг столицу республики привести в надлежащий вид. И я ее привел за это время. С Войновым у нас было полное взаимопонимание, он понимал, что не надо мешать, надо работать в одном строю: я коренник, а они пристяжные. Мы республику вывели вперед. А этот паренек ухитрился так развить свою бурную деятельность, что мне приходится краснеть, отвечать на эти вопросы», — отмечает Маркелов.
По словам главы Марий Эл, он узнал о «бурном развитии» Плотникова месяц назад. «Что с 2012 года он построил более 1 тыс. квартир — фирма, где его теща учредитель. Огромные средства коммерсантов прошли с его поддержкой. Я не против того, чтобы строилось. Но закон прямо запрещает муниципальному служащему заниматься бизнесом».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Павел Плотников руководил городом с октября 2014 года. В отношении мэра возбуждалось несколько уголовных дел, которые были закрыты в декабре 2014 года. В феврале текущего года вновь были возбуждены. Плотникова обвиняли в превышении служебных полномочий, которые заключались в принятии решений о передаче городских дорог на обслуживание в городское муниципальное унитарное предприятие «Город» в целях их сохранности и содержания, а также о продаже трех нежилых помещений на аукционе. Кроме того, весной активно обсуждалась тема загадочного исчезновения Плотникова.