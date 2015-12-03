Йошкар-Ола, 3 декабря, 2015, 22:26 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Леонид Маркелов признался, что его «подставили» с теперь уже бывшим мэром Йошкар-Олы Павлом Плотниковым. В интервью телеканалу «Регион 12» глава республики остановился на деятельности «этого паренька», который «ухитрился так развить свою бурную деятельность, что приходится краснеть, отвечать на эти вопросы».

http://mari-el.gov.ru Леониду Маркелову «приходится краснеть»

По словам Маркелова, кандидатуру Плотникова на пост сити-менеджера Йошкар-Олы предложил предыдущий глава администрации Олег Войнов. «Он порекомендовал это молодое дарование. Оказывается, это молодое дарование с 2012 года активно занимается коммерческой деятельностью. Если Олег Павлович (Войнов — прим. ИА REGNUM) не знал — грош цена Вашей работе. Вы меня подвели. Человека, который к Вам трепетно относился, и защищал Вас всегда, и поддерживал. У меня к Вам претензий не было. То, что Вы подставили мне этого молодого человека — это была Ваша грандиозная ошибка и просто подстава в отношении меня. Вы должны были знать, что он занимается этим бизнесом», — считает Маркелов.

«Я ведь не имею собственных оперативных работников, которые по всей республике слушают, смотрят и так далее. А сейчас выясняется, что мэр создал несколько лет назад фирму коммерческую — с неким предпринимателем Туруевым, с кем-то еще. Была учредителем теща — старушка, которая представляла его интересы. Но это следствие должно доказать, насколько активно он участвовал в этом бизнесе, — продолжил глава республики. — Он не только бизнесом занимался, там еще были льготы соответствующие — арендная плата гораздо ниже, чем у других. Партнеры Плотникова — соучредители с другими компаниями под бюджетные деньги подходили».

«Если господин Плотников говорит, что он что-то заработал для города, так вот… В городе налоги состоят из сборов различных — на собак, на проезд, на аренду и налога на имущество физических лиц. Это копейки, крохи. Правительство Российской Федерации передало на уровень Республики Марий Эл подоходный налог. Мы его передали в город, львиную долю. Если бы мы его оставили у себя, то город бы сводил концы с концами. Это не Плотников заработал, а предприятия республики. И заплатили налоги».

«Я к нему нормально относился и городу помогал, не потому, что мне Плотников нравился или не нравился, а потому, что мой долг столицу республики привести в надлежащий вид. И я ее привел за это время. С Войновым у нас было полное взаимопонимание, он понимал, что не надо мешать, надо работать в одном строю: я коренник, а они пристяжные. Мы республику вывели вперед. А этот паренек ухитрился так развить свою бурную деятельность, что мне приходится краснеть, отвечать на эти вопросы», — отмечает Маркелов.

По словам главы Марий Эл, он узнал о «бурном развитии» Плотникова месяц назад. «Что с 2012 года он построил более 1 тыс. квартир — фирма, где его теща учредитель. Огромные средства коммерсантов прошли с его поддержкой. Я не против того, чтобы строилось. Но закон прямо запрещает муниципальному служащему заниматься бизнесом».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Павел Плотников руководил городом с октября 2014 года. В отношении мэра возбуждалось несколько уголовных дел, которые были закрыты в декабре 2014 года. В феврале текущего года вновь были возбуждены. Плотникова обвиняли в превышении служебных полномочий, которые заключались в принятии решений о передаче городских дорог на обслуживание в городское муниципальное унитарное предприятие «Город» в целях их сохранности и содержания, а также о продаже трех нежилых помещений на аукционе. Кроме того, весной активно обсуждалась тема загадочного исчезновения Плотникова.