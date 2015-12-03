Иваново, 3 декабря, 2015, 10:12 — ИА Регнум. Мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного солдата, проходят сегодня, 3 декабря, в Ивановской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Е. Данилевский. В бой — коммунистом. 1970

Так, утром состоялась церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата на мемориале Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте областного центра. В ней приняли участие члены правительства Ивановской области, регионального парламента, администрации Иванова и Ивановской городской думы, членов регионального Военно-исторического общества, представители общественности, студенты.

Сегодня же в областном центре развития дополнительного образования детей состоится торжественное мероприятие «Отвоёванные у неизвестности» — вечер памяти ивановцев, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия состоится передача копий документов центрального архива министерства обороны Российской Федерации, позволяющих установить судьбы ивановцев — участников Великой Отечественной войны, членам их семей.

Центральным же событием памятного дня станет перезахоронение рядового Красной Армии, участника Великой Отечественной войны Николая Ксенофонтовича Дунаева, которое пройдет в Юже. Церемония перезахоронения начнется с панихиды. Затем состоится торжественный митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата. После прохождения траурной колонны по центральным улицам города на кладбище состоится торжественное перезахоронение, которое будет сопровождаться оружейным салютом.

Добавим, что новый праздник — День Неизвестного солдата в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, отмечается в России с 2014 года. Дата — 3 декабря — была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. По оценкам, количество солдат, погибших неизвестными только в Великой Отечественной войне, составляет пять миллионов человек.