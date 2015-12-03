Париж, 3 декабря, 2015, 10:10 — ИА Регнум. Во Франции журналисты возмущены словами президента Украины Петра Порошенко, в которых он сравнил теракты в Париже 13 ноября, совершенные боевиками террористической группировки «Исламское государство», и войну в Донбассе.

Twitter Стефан Сиоан

В своем микроблоге в Twitter Порошенко выразил соболезнования жителям Парижа в связи с терактами и заявил, что парижане пережили то, что на Украине уже два года является «повседневной реальностью».

«То, что Франция ощутила в тот ноябрьский день, уже 21 месяц является ежедневной реальностью для Украины. Моя страна страдает от терроризма, который спонсируется Россией», — сказал Порошенко.

Журналистка Стефан Сиоан, пишущая для Le Figaro, Le Soir, Le Temps, iTele and Canal+, заявила, что это «позор». «Как президент Порошенко посмел сказать, что терроризм, с которым столкнулась Франция, — это будни Украины на протяжении 21 месяца?»

По мнению корреспондента France24 Гулливера Крэгга, попытка Порошенко использовать парижские теракты, чтобы привлечь внимание к Украине, — отвратительна. «Это нечестно и гадко», — написал он в Twitter. Крегг добавил, что говорить об угрозе, с которой сталкивается Украина, как о террористической — «идиотизм».

Журналист портала Mashable, освещающий события на Украине, Кристофер Миллер ответил в Twitter президенту Украины, что подобное привлечение внимания к Украине — бестактно.

ИА REGNUM напоминает, что в Париже на международной климатической конференции Порошенко уделил значительное время тому, что Украина уже достаточно долго страдает от угрозы терроризма.

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«Моя страна страдает от терроризма, который финансируется и поддерживается Российской Федерацией. В результате погибло более 8 тысяч украинцев, из которых около 6 тысяч мирных жителей. Моя страна страдает от терроризма, который финансируется и поддерживается Российской Федерацией. С террористами или государствами, поддерживающими терроризм, не может быть никаких компромиссов относительно демократических ценностей и принципов», — сказал, в частности, он.