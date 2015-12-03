Москва, 3 декабря, 2015, 10:00 — ИА Регнум. Метеорный поток созвездия Близнецов Геминиды можно будет наблюдать в начале декабря. Максимум придётся на 13−14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Института астрономии РАН (ИНАСАН).

moyapriroda.ru Метеорный поток

Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков, в котором часто можно наблюдать метеоры большой звёздной величиной и даже болиды. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час.

Геминиды наблюдаются в первой половине декабря, максимум 13−14 декабря. Общий период активности 4—17 декабря. Радиант потока находится в созвездии Близнецов вблизи альфы созвездия — звезды Кастор. Геминиды открыт в конце XIX века.

Читайте также: На ночь с 17 на 18 ноября придется пик одного из ярчайших звездопадов