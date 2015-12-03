Грозный, 3 декабря, 2015, 09:46 — ИА Регнум. Боевиками «Исламского государства убит мужчина, приехавший из Чечни в Сирию якобы для ведения разведывательной работы. Видео казни было размещено вчера, 2 декабря, в сети интернет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Видеоролик под названием «Русские, вы будете разочарованы и унижены» демонстрирует кадры, на которых молодой мужчина, представившись Магомедом Хасиевым, уроженцем города Грозный и русским по национальности, сообщает, что он приехал в Сирию по заданию ФСБ. Целью его пребывания является сбор информации о боевиках из России. Особенно его интересовали выходцы из Майкопа и Грозного, собирающиеся вернуться на Кавказ.

Кроме этого, Хасиев заявил, что он должен был отслеживать информацию о терактах, которые готовятся на территории России.

Боевик-палач, одетый в оранжевый комбинезон и держащий в руках нож, произносит речь на русском языке, в которой угрожает России новыми ударами террористов — убийствами детей и разрушением домов. Все это будет якобы местью за Сирию. При этом он отмечает, что авиаудары России не только не принесли ничего, кроме гибели мирных мусульман, но и придали уверенности бойцам ИГИЛ, что они совершают правое дело.

Достоверность видео и факт казни официальными источниками пока не подтверждены.