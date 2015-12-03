Париж, 3 декабря, 2015, 09:43 — ИА Регнум. Бывший заложник террористической группировки «Исламское государство» французский журналист Николас Энен заявил, что боевики ИГ «живут в параллельном мире», пишет The Guardian.

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По его словам, террористы все немного не в себе — они верят в пророчества. В частности, боевики считают, что против мусульман в скором времени будет противостоять коалиция из 80 стран.

Николас Энен и другие французские заложники были освобожден из плена в 2014 году. Часть заложников погибла от рук боевика «Исламского государства» Мухаммеда Эмвази, известного как «Джихади Джон».