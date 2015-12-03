Симферополь, 3 декабря, 2015, 09:32 — ИА Регнум. Запуск энергомоста с Кубани в Крым, проложенного по дну Керченского пролива, — это важнейший этап новой электрификации полуострова, считает глава Крыма Сергей Аксёнов. Его комментарий распространила пресс-служба Совета министров.

Николай Бут. Солдаты подземного гарнизона. 1964

«Критической зависимости от поставок электроэнергии с территории Украины больше не существует. С сегодняшнего дня крымчане не зависят от произвола неадекватной украинской власти и террористических банд на сопредельной территории. У киевского режима больше нет возможности издеваться над населением Крыма и мстить нам за выбор, сделанный в марте 2014 года», — заявил Аксёнов.

При этом он полностью возложил политическую ответственность за «преступление против народа Крыма» в виде подрыва ЛЭП террористами на официальные украинские власти. И пообещал, что «никто из них не уйдёт от возмездия».

По данным главы республики, благодаря ускоренному запуску первой очереди энергомоста полуостров получит 230 мегаватт электроэнергии, до 20 декабря — ещё 230 мегаватт. «Итого в этом году Крым получит 460 мегаватт», — сообщил Аксёнов.

30 ноября МЧС сообщило, что собственная генерация Крыма вместе с резервными источниками составила около 550 мегаватт. При том, что полуостров нуждается в 950−1000 МВт. Таким образом, энергосистема Крыма имеет все шансы работать в бездефицитном режиме. «В следующем году мы планируем полностью покрыть дефицит электроэнергии в Крыму. Нам хватит энергоресурсов, чтобы обеспечить нормальное прохождение отопительного сезона, стабильную работу стационарной, мобильной связи и всех систем жизнеобеспечения, а также промышленных предприятий», — уверен Сергей Аксёнов.

Основными задачами на ближайшее время он назвал оптимизацию распределения электроэнергии. По словам главы республики, основная часть поставок через энергомост пойдёт на Керченский полуостров, в Судакский регион, Феодосию, Белогорск. Всё это позволит высвободить и перераспределить мощности Симферопольской ТЭЦ.

Многое предстоит сделать и для поддержания работоспособности существующей энергосистемы. За дни блэкаута из-за нагрузок на энергосеть на полуострове было около сотни аварий в энергосистеме в сутки. В целом энергосистема Крыма сильно изношена. «Достаточно сказать, что реконструкция пульта управления электрических сетей Симферополя в последний раз проводилась в семидесятых годах прошлого столетия», — охарактеризовал ситуацию глава Крыма.

«Сегодняшний день, безусловно, войдёт в историю российского Крыма. Самый сложный этап пройден. Мы выстояли!» — заключил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках обеспечения энергонезависимости Крыма в 2016−17 годах будут построены две ТЭЦ мощностью 470 МВт каждая (одна в Симферополе и одна в Севастополе) и модернизированы существующие. На запуск энергомоста в Крым 2 декабря прилетел президент России Владимир Путин. В тестовом режиме по энергопереходу подали 100 МВт с материковой России. За сутки подача должна вырасти до 230 МВт, а к 22 декабря — еще на 230 МВт. Весной 2016 года планируется сдача второй очереди энергомоста.