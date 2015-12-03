Москва, 3 декабря, 2015, 09:36 — ИА Регнум. Историческая драма известного голливудского режиссёра Стивена Спилберга «Шпионский мост» выходит в российский прокат сегодня, 3 декабря. Главную роль — роль адвоката Джеймса Донована, исполняет голливудский актёр Том Хэнкс.

Цитата из к/ф «Шпионский мост». Реж. С. Спилберг. 2015. США Том Хэнкс

В США фильм вышел 16 ноября 2015 года, а уже 17 ноября фильм показали в Берлине. Лента основана на реальных событиях. Сценарий к картине написали Мэтт Чарман и братья Коэны.

Новая работа Спилберга повествует о роли бруклинского адвоката Джеймса Донована (исполнил Том Хэнкс) в судьбе исторической личности — советского разведчика, полковника Рудольфа Абеля (настоящее имя Вильям Геинрихович Фишер), работавшего в США с 1948-го до своего ареста в 1957 году. Абеля сыграл актёр Марк Рэйлс.

В 1962 году Абель вернулся в СССР: его обменяли на сбитого над СССР пилота американского разведывательного самолёта Гэри Пауэрса. Обмен произошёл на «шпионском мосту» — между Берлином и Потсдамом. Одновременно с Пауэрсом на контрольно-пропускном пункте Чекпойнт Чарли в Берлине был освобождён американский студент-экономист Фредерик Прайор.

Рудольфу Абелю посвящён роман Вадима Кожевникова «Щит и меч», по которому была снята одноимённая киноэпопея (имя главного героя — Александр Белов).