Цюрих, Швейцария, 3 декабря, 2015, 09:19 — ИА Регнум. Швейцарские власти начали утром 3 декабря новую серию арестов в Цюрихе в рамках расследования дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает New York Times.

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По словам представителей правоохранительных органов, обвинение будет предъявлено более чем десяти чиновникам ФИФА. Часть из них была арестована в том же отеле Baur Au Lac, где в мае были арестованы другие фигуранты дела о коррупции в ФИФА.

Задержанным будут предъявлены обвинения в рэкете, отмывании денег и мошенничестве, заявили власти. На данный момент нет информации о том, кто конкретно арестован, однако известно, что экс-президент ФИФА Зепп Блаттер в списке арестованных не значится.