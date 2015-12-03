Москва, 3 декабря, 2015, 09:17 — ИА Регнум. 57% граждан России хотели бы видеть президентом страны после выборов 2018 года Владимира Путина. 11% респондентов хотели бы, чтобы после выборов 2018 года страну возглавил человек, который продолжил бы политику Путина. 18% опрошенных предпочли бы «человека, который предложил бы другое решение проблем России». 14% участников опроса затруднились с выбором ответа. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центров».

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По мнению 48% опрошенных, в России сейчас нет человека, который мог бы заменить Владимира Путина. 33% респондентов считают, что при необходимости такого человека можно найти, 6% могут назвать такого политика сейчас.

Согласно результатам опроса, за последний год снизилась доля тех, кто считает нужным, чтобы люди, находящиеся у власти, регулярно сменяли друг друга в борьбе на демократических всенародных выборах — с 60% до 45%.

Вместе с тем, выросла доля сторонников того, чтобы «люди, находящиеся у власти, через некоторое время назначали себе преемника и передавали ему власть» (с 17% до 22%), а также тех, кто хочет, чтобы одни и те же люди оставались у власти как можно дольше (с 11% до 19%).

32% опрошенных считают, что «народу постоянно нужна «сильная рука», 39% респондентов предположили, что «бывают такие ситуации (например, сейчас), когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках». При этом 21% участников опроса, напротив, заявили, что «ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека».

Опрос проводился среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.