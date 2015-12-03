Горно-Алтайск, 3 декабря, 2015, 09:08 — ИА Регнум. Жители одного из крупнейших сёл России — Маймы — жалуются на постоянные плановые и аварийные отключения электроэнергии.

maima-altai.ru В Майме

Летом текущего года, по словам сельчан, плановые отключения производились с завидной регулярностью, едва ли не каждую неделю, при этом электроэнергии не было порой по 5−8 часов.

«У меня трое детей, я живу в пятиэтажном доме на ул. Механизаторов. От этих постоянных отключений света мы уже устали. У нас в эти периоды не работали водонагреватель, вся бытовая техника, не было возможности даже воды погреть для детского питания. Пришлось приобрести термос, однако не всегда есть возможность заглянуть в «Сельчанку», где об отключениях пишут. Да и на сайт администрации сельской с тремя детьми не всегда успеваешь заглянуть. В соседней пятиэтажке газ, а у нас плита электрическая, даже приготовить ничего нельзя. Да и ребенка в садик в этот день не отведешь, он не работает без света», — жалуется жительница пятиэтажного дома на ул. Механизаторов, 6.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Майминского района Республики Алтай, отключения связаны с проведением различного рода ремонтных работ. И делается это для того, чтобы в дальнейшем обеспечить безаварийную и бесперебойную подачу электроэнергии населению.

«Администрация муниципального образования постоянно оповещает население о плановых отключениях электроэнергии. Обнародована эта информация на сайте администрации района, а также в нашей районной газете «Сельчанка». Необходимо понимать, что есть такое понятие как плановые отключения, о них мы заранее оповещаем население. Но, к сожалению, существуют и аварийные ситуации. Естественно, предвидеть их нельзя», — уточнили в администрации Майминского района.

При этом работа администрации на время отключений не приостанавливается, для этого используются генераторы электроэнергии.

Добавим, плановые отключения продолжались и осенью. Жители ул. Мира сообщили об отключении, которое произошло 20 ноября. Электроэнергии не было примерно с 10 до 17 часов. При этом под отключения попадают и торговые точки, реализующие скоропортящуюся продукцию — молоко, кефир, охлажденное мясо.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник хозяйственного отдела Майминской районной больницы Сергей Прокопьев, от отключений электроэнергии страдают и медучреждения: «В основном мы страдаем от внеплановых отключений, связанных с всевозможными аварийными ситуациями. А такие аварийные ситуации происходят очень часто. Я бы сказал, что раз в два-три дня. Из-за этого медицинские работники не могут планово принимать пациентов, выходит из строя дорогостоящая аппаратура. Генераторы у нас есть, но они маломощные. О плановых отключениях нас предупреждают, есть возможность подготовиться».

ИА REGNUM удалось получить комментарий в отделе по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Горно-Алтайские электрические сети». По данным энергетиков, в текущем году проведен капремонт электросетевого хозяйства Маймы.

«Для повышения надежности электроснабжения жителей Майминского района в 2015 году было запланировано отремонтировать почти 50 км линий электропередачи, 19 комплектных трансформаторных подстанций, заменить 115 опор, провести расчистку более 20 га просеки. На эти цели из средств ремонтной программы было выделено более 7 млн рублей. Работы проводятся строго в соответствие с графиком», — пояснили энергетики, добавив, что для выполнения капитального ремонта необходимо в целях безопасности заранее обесточить энергообъект.

С начала этого года специалисты осуществили порядка 90 плановых ограничений электроэнергии только в Майме. Все заявки на плановые работы согласовываются с администрацией.

«Невозможно избежать и технологических нарушений в работе линий электропередачи. Основными причинами аварийного отключения электроснабжения становятся, как правило, порывистый ветер, падение деревьев и крупных веток, грозовое перенапряжение, а зимой — налипание снега. Иногда причины замыкания — набросы на линии электропередачи, цель которых — хищение электроэнергии», — говорится в сообщении ГАЭС.

С начала 2015 года диспетчеры центра управления сетями (ЦУС) зафиксировали порядка 75 случаев технологических нарушений в Майме на линиях разного класса напряжения. «Самая распространенная проблема, с которой столкнулись специалисты именно в Майме, это когда бригада прибыла на место происшествия и обнаружила, что линия находится на земельном участке потребителя. Так сложилось, потому что компания взяла на баланс энергообъект, построенный другой организацией. В этом случае зайти в ограду без разрешения, конечно же, невозможно», — комментирует начальник Майминского района электрических сетей (РЭС) Александр Поротников.

С этой же проблемой сталкиваются специалисты Майминского РЭС и при работах по расчистке просеки за пределами охранных зон линий электропередачи. Деревья, угрожающие целостности провода, находятся в границах земельных участков жителей Маймы. Соответственно, нужно получить разрешение на вырубку. При непогоде такие линии находятся в зоне особого риска и могут возникнуть технологические нарушения, а при падении дерева — несчастные случаи, уточняет Поротников.

Добавим, Майминское муниципальное образование расположено в северо-западной части Республики Алтай и входит в состав Майминского района. Село Майма, как районный центр основан в 1953 году. Его территория составляет 159 кв. км. Это 1,3% от общей площади Республики Алтай. Село Майма считается крупным сельским поселением с численностью 16 243 человека.