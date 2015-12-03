Канберра, 3 декабря, 2015, 09:13 — ИА Регнум. Количество кораблей для поиска останков потерпевшего в прошлом году крушение малайзийского Boeing MH370 будет увеличено до четырёх, сообщает Reuters cо ссылкой на заместителя премьер-министра Австралии Уоррена Трасса. Поиски ведутся в одном из районов Индийского океана в рамках независимого расследования министерства обороны Австралии.

kievpravda.com Самолет пропал с экранов радаров

По словам Трасса, в поиске помогает Китай — одно судно будет направлено оттуда. До сих пор в поисковых работах принимали участие два корабля.

Поиск ведётся в южной части Индийского океана. Обследуется площадь 120 тыс. кв. км. Ситуацию прокомментировал заместитель министра обороны Австралии Даррен Честер. Он считает, что обломки Boeing могли упасть именно на эту территорию.

«У нас есть высокая доля уверенности в том, что мы ищем в нужном районе», — сказал Даррен.

Малайзийский Boeing потерпел крушение в ночь на 8 марта 2014 года. Авиалайнер Boeing 777−200 компании Malaysia Airlines пропал с экранов радаров. На борту самолёта находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.