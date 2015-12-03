Анкара, 3 декабря, 2015, 08:54 — ИА Регнум. На брифинг в Национальном центре управления обороной, в ходе которого Минобороны обнародовало новые данные о борьбе Российской армии с международным терроризмом, были приглашены свыше 90 представителей военного атташата и более 300 журналистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган (фрагмент)

Примечательно, что в то время, когда военные чины выступали с сообщениями и отвечали на вопросы, российская авиация продолжала наносить удары по позициям запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Вряд ли замминистра обороны Анатолий Антонов открыл Америку, заявив, что «международный терроризм можно победить, только нанеся мощный удар по источникам финансирования».

Это абсолютная правда, с которой уже никто не спорит, и даже Вашингтон, пишет «Независимая газета». Так уж вышло, что именно в этот день госсекретарь США Джон Керри заявил, видимо, после переговоров с Анкарой, что Турция наконец-то дала согласие полностью закрыть границу с Сирией «для предотвращения нелегальной транспортировки нефти и передвижений боевиков». Цена вопроса — около $2 млрд ежегодно, которые ИГ тратило на наем боевиков и оснащение их оружием, техникой и вооружением.

До этого момента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что ни он лично, ни его семья, ни сама Турецкая Республика не имеют никакого отношения к нелегальному нефтетрафику из Сирии и Ирака, а колонны бензовозов, снующих через сирийско-турецкую границу (подтверждено оперативной видео-и фотосъемкой), — геополитический мираж. При этом Россия всегда придерживалась иной точки зрения, и вот предъявлены достоверные факты, подтверждающие, что турецкое руководство по уши замазано в криминальной нефти.

Как заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления — замначальника Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской, на сегодняшний день удалось выявить три основных маршрута транспортировки нефти на территорию Турции из подконтрольных бандформированиям ИГ районов Сирии и Ирака. Западный маршрут ведет к турецким портам на побережье Средиземного моря, северный маршрут — к нефтеперерабатывающему заводу на территории Турции, а восточный — к крупной перевалочной базе в населенном пункте Джизре.

После гибели бомбардировщика Су-24, сбитого турецким истребителем F-16, Россия, вопреки ожиданиям, только усилила военную активность в сирийском небе. В результате за два месяца, уточнил генерал Рудской, было уничтожено 32 нефтеперерабатывающих комплекса, 11 нефтеперерабатывающих заводов, 23 комплекса перекачки нефти, а также 1080 автоцистерн с нефтью. Подсчитало Минобороны эффективность действий авиации РФ и в числовом выражении. По данным военного ведомства, доходы «Исламского государства» от незаконно добываемой нефти за период участия России в боевых действиях на территории Сирии сократились на 50%.

Неизвестно, насколько большое внимание проявили к брифингу в российском НЦУО потенциальные союзники по борьбе с мировым терроризмом. Но вот что примечательно: представители СМИ и приглашенные представители атташата еще только собирались на Фрунзенскую набережную, а возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США генерал Джо Данфорд уже отрапортовал, что американская авиация стала наносить больше авиаударов по объектам нефтедобывающей отрасли, находящимся под контролем экстремистской группировки «Исламское государство», и, по подсчетам Пентагона, только за последний месяц выручка боевиков от продажи нефти сократилась на 43%.

Не очень понятно, откуда взялась такая статистика, если американская авиация, когда на нашей авиабазе под Латакией появился зенитно-ракетный комплекс С-400, вовсе прекратила боевые вылеты — якобы не было достойных целей, пишет газета.