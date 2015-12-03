Лос-Анджелес, США, 3 декабря, 2015, 08:45 — ИА Регнум. В Голливуде (Лос-Анджелес, США) найден мертвым Барри Гессер — один из советников бывшего брокера Джордана Белфорта, ставшего прообразом главного героя фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», сообщает портал TMZ.

Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013 США Леонардо Ди Каприо

На теле Гессера не обнаружено следов травмы или суицида. Личных вещей рядом с телом также не найдено. Правоохранительные органы ведут расследование.

Фильм об успешном биржевом брокере «Волк с Уолл-стрит» (англ. The Wolf of Wall Street) американского режиссёра Мартина Скорсезе вышел в мировой прокат 25 декабря 2013 года.

Главную роль — брокера Джордана Белфорта — исполнил Леонардо Ди Каприо. Картина получила пять номинаций на премию «Оскар», в том числе в номинации «лучший фильм года».