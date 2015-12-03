Вашингтон, 3 декабря, 2015, 08:41 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама направил госсекретарю Джону Керри меморандум, в котором говорится об отсрочке переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Отсрочку переноса Обама обосновывает необходимостью защиты «интересов национальной безопасности США». Глава государства попросил Керри проинформировать об этом решении Конгресс США.

Конгресс одобрил закон о переносе американского посольства в Иерусалим в 1995 году. Тогда президент США Билл Клинтон воспользовался своими полномочиями и отложил перенос, чтобы не обострять ситуацию на Ближнем Востоке.

Сменившие Клинтона республиканец Джордж Буш-младший и демократ Барак Обама продолжали откладывать решение вопроса. Действующий глава Белого дома откладывает реализацию закона каждые полгода. Напомним, вопрос о статусе Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.