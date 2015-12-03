Вашингтон, 3 декабря, 2015, 08:28 — ИА Регнум. Астрономы обнаружили с помощью телескопа Kepler двойную звезду KIC9655129, излучение которой очень похоже на солнечное. Кроме того, небесное тело, находящееся в галактике Млечного пути, способно на сверхвспышки, пишет журнал Astrophysical Journal Letters.

tainy.net Вспышка на солнце

По мнению одного из соавторов исследования Хлое Паг, Солнце также способно на сверхвспышки — взрывной процесс выделения энергии. Уточняется, что во сверхвспышках звезды KIC9655129 нашли многократные волны с такими же свойствами, как у обычных солнечных вспышек.

Паг пояснила, какие последствия ощутят жители Земли от сверхвспышки — они могут быть разрушительные. Например, возможны отключения электроэнергии, прерывание GPS и радиосвязи.

К счастью, вероятность такой сверхвспышки на Солнце, хоть и подтверждается косвенно, но все же крайне мала, говорит Паг.