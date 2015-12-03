Барнаул, 3 декабря, 2015, 08:09 — ИА Регнум. В Барнауле вынесен бывшему заместителю главного бухгалтера ООО «Аско-мед-плюс» и бухгалтеру-кассира общества: они признаны виновными в присвоении крупной суммы денег. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

asko-med.com В Барнауле бухгалтеры «Аско-мед-плюс» попались на присвоении 10 млн. руб

По данным следствия, с января 2010 по декабрь 2012 года бухгалтеры совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Аско-мед-плюс», на сумму более 10 млн рублей.

«Кассир формировала расходно-кассовые ордера с указанием основания подотчета, получала данные денежные средства в кассе организации, в свою очередь заместитель гл. бухгалтера, пользуясь своим служебным положением, имея доступ к специальной программе, установленной на ее рабочем компьютере, вносила изменения в расходно-кассовые ордера переводя суммы с подотчета на сдачу наличных в банк.

Кроме того, заместитель главного бухгалтера формировала платежные ведомости, куда вносила недостоверные сведения, о том, что за оказанные услуги по договорам возмездного оказания услуг гражданам начислялись различные денежные суммы. После чего, передавала вышеуказанную платежную ведомость кассиру, денежные средства распределяли между собой», — отмечают в прокуратуре.

Приговором суда заместителю главного бухгалтера назначено наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, кассиру — 4 года с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Справка:

Компания «АСКО-МЕД-ПЛЮС» — один из крупнейших медицинских центров вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний для взрослых и детей в г. Барнауле и Новосибирске. Зарегистрирована в 1995 году.