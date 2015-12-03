Тирасполь, 3 декабря, 2015, 08:04 — ИА Регнум. Парламентские выборы в Приднестровье закончились полным разгромом президентской команды. Из 43 депутатских мандатов более 30 получили представители оппозиционной президенту партии «Обновление», либо независимые кандидаты, которые шли на выборы с острой критикой власти.

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Все это произошло, несмотря на колоссальное административное давление на избирателя, на угрозы и запугивание населения, в которых лично участвовал президент Евгений Шевчук, несмотря на возбужденные накануне выборов уголовные дела на популярных оппозиционных политиков.

Президенту Приднестровья не помогли и заявления, что якобы лишь его и только его поддерживает Кремль и лично президент России.

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