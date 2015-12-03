Берлин, 3 декабря, 2015, 07:48 — ИА Регнум. Чуть больше месяца назад МИД РФ заявило о готовности сотрудничать с Анкарой, чтобы предупредить ошибки в войне против «Исламского государства». Однако в это время на горизонте замаячил «гешефт» с Берлином: в обмен на облегчение процесса вступления в ЕС и 3 млрд евро Турция обязалась сдерживать потоки беженцев из Сирии.

А. Горбаруков ИА REGNUM Подарок

Затем 1 ноября при «молчаливом согласии» Брюсселя руководящая Партия справедливости и развития победила на досрочных парламентских выборах. DeutscheWirtschaftsnachrichten (DWN) пишет, что «Эрдоган использует беженцев как пешек для вымогательства ЕС».

Зависимое положение Евросоюза выражается в некритичной реакции на сбитый бомбардировщик Су-24. Дональд Туск призвал к «трезвости», Вальтер Штайнмайер — «осмотрительности», а Дэвид Кэмерон встал на защиту турецкого «суверенитета». Находившийся тогда в Вашингтоне Франсуа Олланд предостерег от «эскалации».

Чувствуя опору Европы, Реджеп Тайип Эрдоган отказывается от официальных извинений. Почему же Брюссель закрывает глаза на ошибки партнера, когда угроза террора больше недели парализует столицу ЕС?

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Все статьи автора: Камран Гасанов