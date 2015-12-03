Лондон, 3 декабря, 2015, 07:46 — ИА Регнум. Великобритания начала бомбить позиции «Исламского государства» (ИГ) в Сирии. В бомбардировке участвовали два самолёта Tornado, которые стартовали с базы на острове Кипр, сообщает Reuters.

Tornado GR4

Решение об атаке дислокаций ИГ было принято парламентом Великобритании накануне, 2 декабря. Подавляющее большинство депутатов поддержало предложение.

На решение Великобритании существенно повлияла произошедшая в Париже серия терактов. В итоге депутаты решились на этот шаг, хотя ранее были не столь единодушны в отношении расширения противостояния террористам ИГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил британским законодателям, что пришло время войти в число стран, наносящих удары по боевикам террористической организации «Исламское государство» в Сирии, подчеркнув, что «Британия не может перепоручать обеспечение своей безопасности другим странам».

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