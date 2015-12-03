Новосибирск, 3 декабря, 2015, 07:41 — ИА Регнум. В Новосибирске началась подготовка к Новому году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на центральной площади города уже устанавливают главную городскую елку. Ее высота составит 22 метра. Новогоднее дерево в центре города будет украшено гирляндой «Тающие сосульки», игрушкой «Звезда» и светодиодным мотивом «Снежинка». Традиционно вокруг елки будет сооружен новогодний городок — площадку уже огородили металлическими блоками.

Рождественская открытка. 1902

Также в центре Новосибирска уже завершили установку зимних световых фонтанов и включили иллюминацию на деревьях в сквере Оперного театра.

ИА REGNUM ранее сообщало, новосибирские власти планировали в этом году поставить в городе четыре многометровые ели и несколько фигур новогодних персонажей. На все новогоднее убранство Новосибирска должно уйти не более 4 млн рублей.

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Так, помимо ели в центре города, 14-метровое новогоднее дерево должно расположиться на левом берегу Новосибирска — на площади Маркса. 10-метровая елка будет поставлена на площади Свердлова рядом с правительством Новосибирской области. Здесь же планировалось установить фигуры Деда Мороза, Снегурочки и полутораметровых зайца и белки. Светодинамическая ель «Сибирская красавица» высотой 16,44 метра расположится на площади Пименова перед библиотекой ГПНТБ. С подсветкой, 126 игрушками и фундаментом.