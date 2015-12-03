Москва, 3 декабря, 2015, 07:21 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин вошел в число «ста ведущих глобальных мыслителей» 2015 года по версии американского журнала Foreign Policy. Издание отвело президенту России «роль миротворца, сбрасывающего бомбы» за участие страны в военной операции против террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

Matt Neale Сократ, Антисфен, Хрисипп, Эпикур

Глава государства включен в раздел мировых политиков — «тех, кто принимает решения». Вместе с Путиным в этот разряд попали канцлер Германии Ангела Меркель, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд, бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, президент Маврикия Амина Гуриб-Факим, премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, а также две международные группы — американо-иранская и американо-кубинская.

Как сообщает RT, в качестве результата операции Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) в Сирии журнал называет укрепление позиций президента Башара Асада и установление роли России как «критически важной для любого мирного процесса».

Отметим, что помимо номинации «принимающие решения» в рейтинге журнала Foreign Policy есть еще 8 других номинаций в самых разных областях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября. С тех пор каждый день российские боевые самолеты совершают по несколько десятков боевых вылетов в сутки и поражают десятки объектов террористов в САР.

После начала российской военной операции боевая обстановка в Сирии резко изменилась. Правительственные силы при поддержке ВКС РФ смогли перегруппироваться и перейти в наступление.