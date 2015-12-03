Вашингтон, 3 декабря, 2015, 03:41 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама считает, что всем американским партиям следует сплотиться, чтобы выработать меры по ужесточению законодательства для обеспечения защиты граждан страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, комментируя очередной инцидент со стрельбой, произошедший на этот раз в Техасе.

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По словам американского президента, сторонникам республиканцев и демократов следует объединиться «на всех уровнях» и добиться того, чтобы подобные инциденты «стали редкостью, а не обыденностью».

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря группа неизвестных открыла стрельбу в центре для людей с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино, расположенном рядом с Лос-Анджелесом (штат Калифорния).

По последним данным, жертвами стрельбы стели 14 человек, ещё не менее 14 человек получили ранения.

Сообщалось, что нападавшие были хорошо вооружены и одеты в военную форму, в том числе на них были надеты бронежилеты. Троим подозреваемым удалось скрыться, однако, как передаёт телеканал CNN, один из них застрелен в перестрелке с полицией.