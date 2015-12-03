Лондон, 3 декабря, 2015, 03:18 — ИА Регнум. Истребители Tornado Королевских ВВС Великобритании вылетели с авиабазы «Акротири» на Кипре для нанесения авиаударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

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Как передаёт телеканал ITV, самолёты вылетели с авиабазы буквально через час после голосования в британском парламенте по вопросу об участии страны в операции международной коалиции во главе с США на сирийской территории.

Чуть ранее, как сообщило Sky News, министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд заявил, что в Минобороны страны уже подготовлен план военной операции в Сирии, и удары британской авиации по позициям ИГИЛ могут быть начаты уже в ночь на 3 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, парламент Великобритании по итогам дебатов 2 декабря одобрил участие страны в военной операции против террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии. За присоединение страны к коалиции проголосовали 397 депутатов, 233 депутата высказались против.

Ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что «Исламское государство» представляет угрозу для королевства, и потому участие в операции отвечает национальным интересам.