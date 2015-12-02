Бразилиа, 3 декабря, 2015, 02:45 — ИА Регнум. Президент Бразилии Дилма Руссефф считает, что процедура её импичмента закончится провалом, так как была начата безосновательно, передаёт телеканал RT.

Senado Federal Дилма Руссефф

«Я убеждена и абсолютно спокойна по поводу полного отсутствия оснований касательно этой петиции», — заявила Дилма Руссефф.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спикер нижней палаты бразильского парламента Эдуарду Кунья сообщил, что одобрил проведение процедуры импичмента президента страны, которого ранее потребовал ряд оппозиционных партий.

Дилму Росефф подозревают в причастности к коррупционному скандалу в государственной нефтяной компании Petrobas, а также в нарушениях в ходе предвыборной кампании 2014 года.

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