Лондон, 3 декабря, 2015, 02:14 — ИА Регнум. Парламент Великобритании одобрил участие страны в военной операции против террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии, передаёт телеканал Sky News.

Дартс

По итогам дебатов в парламенте 2 декабря за присоединение страны к международной коалиции в главе с США проголосовали 397 депутатов, 233 депутата высказались против.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о готовности начать бомбардировки ИГИЛ в Сирии, если депутаты парламента проголосуют в поддержку расширения военной операции.

Кэмерон полагает, что «Исламское государство» представляет угрозу для королевства, и потому участие в операции отвечает национальным интересам.

В прошлом году британский парламент дал разрешение на бомбардировки позиций боевиков в Ираке, но на территорию Сирии данное решение не распространялось.

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