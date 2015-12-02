Лос-Анджелес, США, 3 декабря, 2015, 01:43 — ИА Регнум. Полиция в американском штате Калифорния разыскивает по меньше мере троих вооружённых людей, устроивших стрельбу в Сан-Бернандино, передаёт телеканал CNN.

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По сообщениям СМИ, нападавшие были хорошо вооружены и одеты в военную форму, в том числе на них были надеты бронежилеты. Известно, что один из подозреваемых скрылся на чёрном внедорожнике.

По уточнённым данным, подтверждена гибель 14 человек, ещё не менее 14 человек получили ранения. Об этом сообщает NBC со ссылкой на главу города Сан-Бернандино.

Представители ФБР, между тем, пока затрудняются сказать однозначно, имеет ли произошедший инцидент отношение к терроризму, передаёт Reuters. Информация о возможных связях нападавших с экстремистскими группировками в настоящее время выясняется.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря группа неизвестных открыла стрельбу в центре для людей с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино, расположенном рядом с Лос-Анджелесом (штат Калифорния).