Симферополь, 3 декабря, 2015, 01:20 — ИА Регнум. Для обеспечения энергоснабжения Крыма задействовано много оборудования, и на первоначальном этапе работы энергомоста могут происходить сбои. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска первой нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин принял участие в запуске первой очереди энергомоста в Крым. С Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым

«Сейчас мы запускаем первую цепь. Конечно, там много нового оборудования, которое используется на этом проекте, поэтому надо будет, наверное, его ещё донастраивать. И мы должны предупредить потребителей — граждан, жителей Крыма, что возможны еще кое‑какие сбои», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

В то же время глава государства отметил, что «в целом первая цепь должна устойчиво работать».

Как передавало ИА REGNUM, президент России 2 декабря в Симферополе дал пуск первой нитке энергомоста из Краснодарского края в Крым, которая позволит полуострову получать 230 МВт электроэнергии, к 22 декабря мощность планируется увеличить ещё на 230 МВт.

Напомним, что Крым и Севастополь с 22 ноября жили в режиме чрезвычайной ситуации, после того, как Украина прекратила поставки электроэнергии на российский полуостров.