Москва, 3 декабря, 2015, 00:59 — ИА Регнум. Минсельхозпрод Белоруссии не способен обеспечить качество производимой на белорусских предприятиях молочной продукции и не в состоянии обеспечить контроль за ввозимой на территорию республики продукцией, поставляемой как контрабанда в Россию. Об этом 2 декабря проинформировала пресс-служба Россельхознадзора.

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«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вновь вынуждена информировать о том, что ситуация с легальностью поставок подкарантинной продукции через территорию Республики Беларусь становится крайне напряженной, — сказано в официальном заявлении. — Так, начиная с августа 2014 года по 1 декабря 2015 года было предотвращено 1085 попыток незаконного ввоза растительной продукции общим весом более 14,6 тыс тонн».

По данным Россельхознадзора, в 499 случаях реэкспортированная из Белоруссии подкарантинная продукция общим весом более 10,3 тыс т «сопровождалась поддельными фитосанитарными сертификатами стран происхождения (Албании, Чили, Турции, Израиля, Туниса, Марокко, Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Бразилии, Эквадора, Египта, ЮАР)». В российском ведомстве констатировали: «Только в 2015 году было выявлено 417 поддельных фитосанитарных сертификатов стран происхождения подкарантинной продукции (более 8,7 тыс тонн продукции)».

Россельхознадзор зафиксировал значительный рост поступления через территорию Белоруссии подкарантинной продукции, которая по морфологическим и сезонным признакам схожа с продукцией, попавшей под российское продовольственное эмбарго. О «нелегитимных» поставках реэкспортированной с территории Белоруссии продукции говорят также, по мнению российского ведомства, логистические маршруты поставок подкарантинной продукции: Израиль — Чехия — Литва — Белоруссия — Россия, Бразилия — Эстония — Словакия — Белоруссия — Россия.

«Учитывая необходимость обеспечения фитосанитарной безопасности территории Российской Федерации в условиях массового поступления подкарантинной продукции через территорию Республики Беларусь неизвестного фитосанитарного статуса и небезопасной в фитосанитарном отношении в рамках недопущения ввоза продукции неизвестного происхождения, в том числе санкционной через территорию Республики Беларусь Россельхознадзор вынужден с 7 декабря 2015 года ввести специальный фитосанитарный режим, при котором необходимо подтверждение подлинности фитосанитарных сертификатов для отдельных видов подкарантинной продукции ряда стран, на основании которых оформляются реэкспортные фитосанитарные сертификаты Республикой Беларусь», — сказано в заявлении российского ведомства.

К нему приложен список «нехарактерной» подкарантинной продукции, поставляемой в РФ из третьих стран. В нём фигурирует ежевика из Бразилии, яблоки и салат из Швейцарии, голубика из Израиля, свежие грибы из Китая, пекинская капуста из Турции и многое другое.

Россельхознадзор проинформировал также о введении с 7 декабря 2015 года временных ограничений на поставки продукции пяти белорусских предприятий. При этом российское ведомство в очередной раз уличило белорусских чиновников во лжи, указав на причину санкций — «в связи с непринятием госветслужбой Республики Беларусь должных мер по недопущению поставок в Россию опасной продукции, выработанной на пяти проинспектированных Россельхознадзором в октябре 2015 года молокоперерабатывающих предприятиях Республики Беларусь».

Среди белорусских госпредприятий, попавших под временные ограничения на поставки их продукции на российский рынок, значатся «Рогачевский МКК», ОАО «Милкавита», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

«Соответствующее письмо сегодня направлено в адрес госветслужбы Республики Беларусь», — отметили в российском ведомстве.

Отметим, что недавно, 20 ноября, Россельхознадзор проинформировал о решении ограничить поставки молочной и рыбной продукции с 13 из 15 белорусских предприятий, на которых российское ведомство провело проверки 19−23 октября. После этого, 30 ноября Россельхознадзор сообщил о наложенном аресте на партии сыров белорусского производства из-за превышения в них массовой доли консервантов. Также 2 декабря начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов выступил по гостелевидению постсоветской республики, заявив, что официальный Минск совместно с российской стороной усиливает контроль на границе с Россией в целях недопущения проникновения в РФ продукции из стран, на которые распространяются ответные российские санкции. По словам Богданова, из России до сих пор не поступили документальные подтверждения наличия поддельных сертификатов, по которым контрабанда проникала из Белоруссии на российский рынок.

Богданов заявил также, что поддельные сертификаты в Белоруссии не изготавливаются, а проблема поставок продукции вышеуказанных пяти белорусских предприятий решена ещё 1 декабря. По словам чиновника, неприятность с белорусскими госпредприятиями случилась из-за того, что они якобы не успели дослать в Россию пакет документов, затребованный специалистами Россельхознадзора во время октябрьской инспекции, когда «существенных претензий» к белорусским молочным предприятиям у российских инспекторов якобы «не было».

Напомним, 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Россельхознадзора об итогах проверки белорусских предприятий пищевой промышленности: «Мы придерживаемся своего изначального мнения — нарушения выявлены в достаточном объёме, то есть их довольно много».

Отметим, что российское ведомство не впервые опровергает заявления главы Минсельхозпрода Белоруссии Леонида Зайца и его подчинённых. Так, 3 февраля Россельхознадзор сообщал, белорусский министр распространил 2 февраля недостоверную информацию о том, что белорусская продукция «безопасна, и сегодня нет повода говорить о том, что в стране есть АЧС… Геном вируса АЧС определяется в российских лабораториях. Эта методика не узаконена на площадке ЕЭП, также она официально не одобрена Международным эпизоотическим бюро. Образцы изделий белорусского мяса отбираются без участия в этом наших специалистов».

Также напомним, 3 февраля Россельхознадзор проинформировал о запрете транзита товаров Туниса из Белоруссии в связи с систематическим выявлением контрабанды по поддельным сертификатам африканской страны. До этого, 2 февраля после состоявшихся телефонных переговоров представителей Россельхознадзора и Минсельхозпрода Белоруссии российское ведомство проинформировало, что «Россельхознадзором выявлено 110 случаев поступления подкарантинной продукции по поддельным фитосанитарным сертификатам страны происхождения, прошедшей первичный контроль в Белоруссии», а также о том, «что Россельхознадзор неоднократно направлял в адрес Инспекции нотификации о выявлении нарушений при поставках подкарантинной продукции из Белоруссии в Россию, ни результатов расследований таких случаев, ни мер, принятых по их недопущению, белорусской стороной до настоящего времени представлено не было».