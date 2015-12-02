Бразилиа, 3 декабря, 2015, 00:47 — ИА Регнум. В Бразилии начата процедура импичмента президента страны Дилмы Руссефф из-за подозрений в её причастности к коррупционному скандалу в государственной нефтяной компании Petrobras, сообщил спикер нижней палаты бразильского парламента Эдуарду Кунья.

eluniversal.com Дилма Руссефф — Президент Бразилии

С требованием о запуске процедуры импичмента президента в сентябре выступили ряд оппозиционных партий Бразилии. По словам Кунья, в среду, 2 декабря, он одобрил поступивший запрос.

Следует отметить, что в отношении самого Эдуарду Кунья, являющегося политическим оппонентом Дилмы Руссефф, в августе были выдвинуты обвинения в коррупционных преступлениях в рамках этого же дела. Он обвиняется в получении взяток на сумму по меньшей мере $5 млн в связи с контрактами Petrobas за период с июня 2006 года по октябрь 2012 года. Однако, по внутренним нормативам парламента Бразилии, пока идёт следствие, Кунья продолжает выполнять обязанности спикера.

В октябре сообщалось, что Кунья сделал предметом политического торга вопрос об импичменте Руссефф. Якобы имели место переговоры между ним и президентом страны, в ходе которых Кунья поставил Руссефф перед выбором: либо с него снимают обвинения, либо он даёт в парламенте реальный ход началу процедуры импичмента.

Между тем, в Бразилии мало кто верит в то, что Дилма Руссефф, которая возглавляла Совет директоров Petrobras c 2003 по 2010 год и занимала ранее пост министра энергетики, ничего не знала о коррупционных схемах, существовавших в недрах бразильского нефтяного гиганта.

Кроме этого, в Бразилии начато предварительное расследование нарушений, якобы имевших место в ходе предвыборной президентской кампании 2014 года. Следствие намерено проверит источники финансирования кампании Дилмы Руссефф, и в случае если президента сочтут виновной, её победа на выборах может быть аннулирована.

На данный же момент, позиции Дилмы Руссефф укрепляет то неоспоримое обстоятельство, что в стране нет желающего взять на себя ношу управления Бразилией в том состоянии, в каком страна оказалась, в том числе и вследствие политики правящего кабинета.