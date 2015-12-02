Бразилиа, 3 декабря, 2015, 00:45 — ИА Регнум. 2 декабря глава нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунья заявил о начале процедуры импичмента президента страны Дилмы Руссефф, сообщает Hoje em Dia.

knesset.gov.il Эдуарду Кунья — глава нижней палаты парламента Бразилии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бразилии мало кто верит в то, что Дилма Руссефф, которая возглавляла Совет директоров государственной компании Petrobras c 2003 по 2010 год и занимала ранее пост министра энергетики, ничего не знала о коррупционных схемах, существовавших в недрах бразильского нефтяного гиганта. Кроме этого, в Бразилии начато предварительное расследование нарушений, которые произошли в ходе предвыборной президентской компании в 2014 году.

«Следователям предстоит выяснить, действительно ли Руссефф и вице-президент Мишел Темер в ходе кампании 2014 года за переизбрание Руссефф злоупотребляли полномочиям. Также следователи проверят источники финансирования кампании. В случае, если президента сочтут виновной, её победа на октябрьских выборах прошлого года может быть аннулирована», — комментирует BBС.

Ранее: Треть бразильского парламента против импичмента президента Дилмы Руссефф