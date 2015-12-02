Вашингтон, 3 декабря, 2015, 00:16 — ИА Регнум. Власти США пока не могут подтвердить подлинности видео, на котором запечатлено якобы убийство «российского шпиона» боевиками «Исламского государства». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

Видеокамера

«Нам известно об этом видео, но мы пока не можем подтвердить его подлинность. Если оно подлинное — мы, безусловно, осуждаем это», — приводит заявление Тонера РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря в сети появилась видеозапись убийства якобы российского гражданина боевиками «Исламского государства». Информацию об этом распространили, в частности, американские телеканалы NBC и CNN.

На видеозаписи некий человек в красном комбинезоне стоит на коленях. Террорист говорит на русском языке, что его пленник был завербован ФСБ летом 2014 года в Майкопе (Адыгея). Затем он якобы работал в Ираке на территории, подконтрольной «Исламскому государству».

Террорист на видео также говорит, что ИГ уничтожит российские войска, и предупреждает Россию о готовящихся террористических актах, после чего обезглавливает «российского шпиона».

В центре общественных связей ФСБ России завили, что не располагают информацией о данной записи.