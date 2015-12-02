Курган, 3 декабря, 2015, 00:09 — ИА Регнум.



tplants.informstandart.ru Курганмашзавод

Глава Зауралья ведет переговоры с газовиками, отключившими ресурс на ОАО «Курганмашзаводе» (КМЗ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на КМЗ с прошлой пятницы прекращены поставки газа из-за 60 млн рублей долга ООО «Газпром межрегионгаз Курган». Газовики подали заявление в Арбитражный суд на оборонное предприятие с требованием взыскать 13,05 млн рублей. Напомним, ОАО «Курганмашзавод» — единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты.

Ситуацию на ОАО «Курганмашзавод» рассмотрели 2 декабря, на экстренном совещании у губернатора Зауралья Алексея Кокорина. В связи с отключением подачи природного газа на заводе не соблюдается температурный режим, в цехах холодно, что тормозит ряд рабочих процессов, в частности сварку, а также влияет на здоровье заводчан.

На совещании присутствовали представители ОАО «Курганмашзавод», ООО «Газпром межрегионгаз Курган» и прокуратуры. Глава региона высказал свое отношение к сложившейся на заводе ситуации: «Положение достаточно сложное, это и проблемы с выплатой заработной платы, долги за газ. Но предприятие — одно из градообразующих, знаковое по выпуску военной продукции. Гособоронзаказ срывать — не имеем права, ни при каких условиях».

Алексей Кокорин заявил, что намерен связаться с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Курган» Юрием Фишером, чтобы обсудить возвращение газа на завод. И готов дать свою гарантию, что предприятие рассчитается по долгам.

Кроме того, 2 декабря на сайте Change.org стартовал сбор подписей под петицией на имя президента России Владимира Путина с просьбой остановить развал КМЗ.

«Люди вынуждены работать в нечеловеческих условиях: температура в цехах — плюс 5, плюс 7 градусов, — пишут авторы петиции. — Вследствие низкой температуры в цехах оборудование не может работать в полном объеме, да и само оборудование оставляет желать лучшего. У работников, работающих на станках с эмульсией, руки замерзают. После трудовой смены люди вынуждены принимать холодный душ. И это все в то время, когда на заводе собирается военная продукция — машины БМП. На нем же собирается гражданская продукция, типа МКСМ, гусеничные вездеходы. Мы, работники ОАО «Курганмашзавод», просим остановить произвол руководства — развал предприятия!»